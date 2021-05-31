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«Баснословный вечер» проведет в Пскове актер Михаил Морозов

«Баснословный вечер» проведет в Пскове популярный актер театра и кино, артист БДТ имени Г. А. Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«В моноспектакле Михаила Морозова прозвучат наименее известные, но уже разобранные на цитаты басни. Персонажи басен Крылова, казалось бы, знакомы с детства каждому, но в этот вечер зрителям предстоит сделать немало открытий», - анонсируют организаторы.

Они также отметили, что своей актерской игрой Михаил Морозов, великолепный мастер-рассказчик, воплощает на сцене множество образов – смешных, ироничных, порой нелепых и пошлых, но неизменно узнаваемых.

«Мы совсем не знаем Ивана Крылова, а точнее его басни, и насколько сегодня актуальны произведения этого великого писателя», - сказал Михаил Морозов.

Мероприятие состоится в Псковском драматическом театре имени Александра Пушкина 27 июня в 17.00. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.

Организатор мероприятия — Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития и поддержки культуры, музыкального искусства и кинематографии.

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