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Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров

Псковский драмтеатр покажет спектакль «Соседи» вместо «Пленных духов». Скорректировать репертуар он вынужден в связи с заболеванием актеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

28 января, в пятницу, вместо спектакля «Пленные духи» пройдет спектакль «Соседи».

«Мы уверены, что музыкальная, динамичная и смешная комедия "Соседи", более пяти лет идущая при полном аншлаге, будет достойной заменой нашему новому спектаклю "Пленные духи" и подарит вам прекрасное настроение вечером пятницы», - отметили в пресс-службе театра.

Спектакль «Каштанка» переносится с 1 февраля на 2 апреля. Все билеты будут действительны.

Спектакль «И смех, и грех» 4 февраля отменяется. Билеты необходимо сдать в кассу театра. Если вы покупали билеты онлайн, средства вернутся на карту автоматически.

Вместо спектакля «Пиковая дама» 4 февраля будет показан спектакль «Позвольте вам выйти вон». Билеты действительны.

«В случае, если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru). Театр приносит свои извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание зрителей», - добавили в театре.

Актуальную афишу всегда можно найти на официальном сайте театра.