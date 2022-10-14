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Псковский спектакль «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев

Зрители Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» оставили многочисленные отзывы о спектакле Псковского театра драмы «Морфий». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в театре.

Реакции зрителей:

«Я поняла, какой жуткий голод у меня как у зрителя, как мне необходим хороший театр. Публике уже не нужны шокирующие впечатления и прочая ерунда, а нужен серьезный разговор и большое искусство. Сегодня я испытала всю силу воздействия театра. Это шедевр. Произведение искусства»;

«Замечательное определение хорошего спектакля – когда зритель выходит и не может описать то, что он видел, потому что внутри у него варится множество мыслей. Спектакль “Морфий” такой: я не могу сформулировать что-либо, потому что буду думать и размышлять о нем еще несколько дней, недель, а то и месяцев»;

«Это шедевр всей команды, включая видеоконтент, саунд-дизайн, труд монтировщиков и кропотливую работу всего ансамбля артистов. Об этом спектакле хочется думать, а самое главное, что после такого похода в театр хочется жить и хочется творить. Благодаря таким спектаклям любовь к театру возрастает»;

«Мне очень понравилась авторская интерпретация произведений Булгакова. Да, это классика, но интерпретация неклассическая. Удивительно, как режиссеру удалось поместить классический текст в этот жанр, в форму клоунады. У меня много эмоций, благодарю театр»;

«Я в диком счастье нахожусь! Такого театрального впечатления я давно не испытывала».