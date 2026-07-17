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Военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж» состоится 25 июля

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Подготовительные работы к тематической программе «Край партизанской славы», посвящённой знаменитым Суражским (Витебским воротам), идут полным ходом. Военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж» пройдет 25 июля в деревне Бор Усвятского муниципального округа, сообщил глава Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша и фотографии: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

Мероприятие пройдет участием реконструкторов из Невельского, Великолукского муниципальных округов, города Великие Луки, а также членов поискового отряда «Гвоздика».

Украшением мероприятия станут выступления военного оркестра второй отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения из города Пскова и творческих коллективов из Усвятского и Велижского муниципальных округов, Городокского района республики Беларусь.

 


Начало военно-исторической реконструкции «Усвятский рубеж» состоится в 15:00.

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Пресс-портреты

Петров Дмитрий Анатольевич

Петров Дмитрий Анатольевич

Глава Усвятского муниципального округа Псковской области

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