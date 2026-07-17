Эксперты ЮНЕСКО предложили отказаться от двух новых небоскребов в Петербурге

Эксперты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) рекомендовали России не утверждать проекты еще двух башен в деловом районе «Лахта Центр». Их строительство, говорится в докладе к 48-й сессии Комитета всемирного наследия, создаст «установленную опасность» для исторического центра Петербурга и может стать основанием для его внесения в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». Пока это не окончательное решение: проект рассмотрят на сессии комитета, которая пройдет с 19 по 29 июля в южнокорейском Пусане.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 2019 и 2026 годов пришли к выводу, что 462-метровый небоскрёб уже отрицательно повлиял на выдающуюся универсальную ценность Петербурга.

Документ датирован 13 июля. Такие доклады ежегодно готовит Центр всемирного наследия совместно с консультативными органами — ICOMOS и Международным центром по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM). В них рассматриваются объекты, состояние которых вызвало вопросы или по которым комитет ранее запрашивал отчетность. Там приводятся сведения государства, оценка экспертов и проект решения.

В нынешний 95-страничный доклад, помимо Петербурга, вошли материалы о монастыре Святой Екатерины в Египте, албанском Бутринте, памятниках Мцхеты в Грузии, озере Байкал, вулканах Камчатки, Западном Кавказе и Центральном Сихотэ-Алине. Египту предлагается сохранять приостановку крупного туристического проекта, Албании — остановить отдельные дорожные и гостиничные стройки до оценки их воздействия. Байкал предлагается внести в список наследия под угрозой, на Западном Кавказе — прекратить работы по курорту «Лагонаки» и дороге Лагонаки — Гузерипль.

Основой петербургского раздела стали отчеты российской стороны, технические заключения ICOMOS и результаты консультативной миссии, работавшей в городе с 26 по 29 января 2026 года. Она прибыла по приглашению России, чтобы оценить влияние крупных градостроительных, транспортных и реставрационных проектов, изменения законодательства и состояние объекта по сравнению с предыдущей миссией 2019 года.

Сразу после визита петербургские чиновники оценивали его итоги оптимистично. В марте губернатор Александр Беглов заявил, что в сфере сохранения наследия «у нас все по порядку», зарубежные специалисты «признают преимущество» петербургской школы и «у нас учатся». Глава КГИОП Алексей Михайлов отмечал, что экспертам понравились проекты новых мостов.

В докладе говорится, что первая башня «Лахта Центра» была построена без представления Центру всемирного наследия запрошенной оценки. Миссии 2019 и 2026 годов пришли к выводу, что 462-метровый небоскреб уже отрицательно повлиял на выдающуюся универсальную ценность Петербурга.

Проекты «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» предполагают дальнейшее развитие делового кластера на берегу Финского залива. Их концепции высотой 703 и 555 м представили в 2021 году. На ПМЭФ-2024 правительство Петербурга и АО «Синергия», развивающее территорию для структур «Газпрома», подписали соглашение о намерениях по реализации проектов. В мае 2026 года Смольный утвердил проект планировки территории. В актуальной документации предельная высота башен увеличена до 710 и 570 метров, их площадь составит 411,6 тысяч и 322,5 тысячи квадратных метра соответственно. Проектирование рассчитывают завершить в 2026 году, строительство — к 2033-му, полноценное заселение комплексов ожидается после 2042 года. Планы вызвали протест части градозащитников, жителей и оппозиционных депутатов, опасающихся за исторический силуэт Петербурга. Попытка провести референдум о запрете зданий выше 120 метров не прошла. Смольный, напротив, называет башни «точками роста» и частью «Петербурга XXI века».

Российская сторона сообщила ЮНЕСКО, что разрешения на строительство пока не выдавались, а необходимые градостроительные положения не утверждены. Подготовленные заказчиками оценки сочли влияние проектов нейтральным или минимально положительным. Сейчас документы дорабатываются после замечаний ICOMOS.

Полного запрета на развитие территории эксперты не предлагают. Они допускают ее застройку, но советуют разработать принципиально новый проект с помощью «итеративной» оценки воздействия, при которой высота, объемы, расположение и архитектура зданий корректируются по мере выявления рисков для наследия. Если башни будут утверждены в нынешнем виде, это, согласно проекту решения, станет «установленной опасностью» и оправдает внесение Петербурга в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой», что предполагает усиленный международный мониторинг.

От России ждут календарного плана выполнения рекомендаций миссий 2019 и 2026 годов. Обновленный отчет о состоянии Петербурга и принятых мерах предлагается представить к 1 февраля 2027 года.

Россия участвует в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия с 1988 года. Она обязана охранять и сохранять включенные в список объекты, учитывать их защиту при государственном планировании и принимать необходимые правовые и административные меры. Однако рекомендация отказаться от небоскреба не является судебным решением и сама по себе не отменяет российские градостроительные документы, разрешения или права собственников. Решения Комитета всемирного наследия исполняются через международный мониторинг и обязательства государства по конвенции. Отказ следовать рекомендациям не влечет какого-либо штрафа или остановки работ, но может привести к новым миссиям, регулярной отчетности, внесению объекта в список наследия под угрозой и обсуждению того, сохранил ли он качества, ради которых был включен в основной список.

Сам опубликованный доклад пока не устанавливает этих последствий. На сессии его могут принять без изменений или скорректировать. Участники комитета вправе предлагать поправки к проекту решения, пишет «Коммерсантъ».