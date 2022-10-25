Сцена / Спектакли

Псковичи смогут посмотреть балет «Лебединое озеро» со скидкой 20%

«Санкт-Петербургский балет» представит на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина известные спектакли мирового репертуара на музыку Петра Чайковского – «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу» с 20 по 22 ноября. На одно из представлений псковичам доступна скидка в 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Солисты «Санкт-Петербургского балета» – артисты Михайловского, Мариинского и Большого театров. В честь Всемирного дня балета, отмечаемого в 2022 году в ноябре, организаторы гастролей дарят псковичам 20-процентную скидку на спектакль «Лебединое озеро». Купить билеты по сниженной цене зрители могут как в кассе театра драмы, так и онлайн, воспользовавшись промокодом «ГУСЬ».

«20 ноября зрителей приглашают на одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана. В этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского в зрительный зал проникает волшебство, очаровывая сидящих в зале детей и взрослых», - рассказали в театре.

Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – Екатерина Арсеньева, Станислав Арсеньев.

«21 ноября на большой сцене Псковского театра драмы – один из самых известных классических балетов, бриллиант в наследии Чайковского, – "Лебединое озеро". История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна, никого не оставит равнодушным. Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова была признана вершиной русского балетного искусства», - отметили в театре.

Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Солисты спектакля – артистка Михайловского театра Елена Коцюбира, артист Большого театра Фуад Мамедов.

«Еще один "опус" Петра Ильича Чайковского – "Спящая красавица" – 22 ноября завершит гастроли "Санкт-Петербургского балета" в Пскове. История о прекрасной принцессе и храбром принце воспевает победу добра над злыми чарами», - рассказали в учреждении.

Хореография Мариуса Петипа. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – артисты труппы Мариинского театра Вячеслав Гнедчик и Валерия Мартынюк.

«Санкт-Петербургский балет» объединяет молодых талантливых артистов Мариинского и Михайловского театров города Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра – основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении, подчеркнули в театре.

Показы спектаклей пройдут на Большой сцене Псковского театра драмы. Начало в 19:00. Покупка билетов на спектакли «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» доступна по «Пушкинской карте». В ближайшие дни к программе будет подключен и «Щелкунчик».

Билеты можно приобрести в кассе театра драмы по адресу: улица Пушкина, 13 (часы работы: с 9.30 до 21.00 с перерывом с 15.00 до 15.30) и на официальном сайте.

Возрастной ценз спектаклей 6+.