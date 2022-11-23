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Спектакль псковичей «Что в конверте?» оценили на фестивале в Москве

Спектакль детской театральной мастерской «Гвозди» Псковского театра драмы получил высокую оценку дирекции и зрителей Второго межрегионального фестиваля детских любительских театральных коллективов «Образ» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Мастерская представила спектакль «Что в конверте?» в постановке Александра Суховского и Людмилы Масленниковой на сцене Театра кукол имени С. В. Образцова.

«Снимаю шляпу перед вами и перед вашими педагогами. Вы проделали колоссальную работу», – обратился к юным артистам главный художник Театра кукол имени С. В. Образцова Виктор Антонов.

В фестивале «Образ», который проходил в Москве в ноябре, приняли участие более ста человек. Театральный форум объединил коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Воронежа, Сочи, Томска, Иркутска, Нижнего Тагила, Архангельска.

Детская театральная мастерская «Гвозди» работает с 2015 года. Это творческий интерактивный проект для детей и подростков на базе Псковского театра драмы. Режиссеры, артисты, представители других театральных профессий проводят тренинги, мастер-классы для детей, совместно с детьми создают и показывают спектакли.

Спектакль «Что в конверте?» в постановке педагогов студии Александра Суховского и Людмилы Масленниковой стал итоговой работой сезона 2021/2022. Художник спектакля – Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ.

Увидеть спектакль «Что в конверте?» можно и в Псковском театре драмы. Билеты и афиша на официальном сайте.