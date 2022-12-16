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Спектакли «Щелкунчик» и «Жизель» покажут в Пскове

Спектакли «Щелкунчик» и «Жизель», а также гала-концерт Санкт-Петербургского балета пройдут на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина 21 и 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра драмы.

Коллектив не в первый раз гастролирует в Пскове: в ноябре псковская публика тепло приняла спектакли «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Проект «Санкт-Петербургский балет» объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров города Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра – основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

21 и 22 января, в субботу и воскресенье, в 15:00 зрителей приглашают на одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Петра Ильича Чайковского в зрительный зал проникает волшебство, очаровывая сидящих в зале детей и взрослых. Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы – народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева.

21 января в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы состоится гала-концерт. В уникальную двухактную программу, созданную специально для псковской сцены, вошли фрагменты шедевров балетной классики – спектаклей «Спящая красавица», «Кармен», «Дон Кихот», «Корсар» и других. В один вечер на сцене будут представлены самые эффектные и интересные номера из знаменитых балетов.

Завершится гастрольная программа «Санкт-Петербургского балета» 22 января в 19:00 романтическим балетом «Жизель» на музыку французского композитора Адольфа Адана – спектаклем о любви, над которой не властна смерть. Балет «Жизель», в котором танец получил небывалую поэтическую одухотворенность, считается безупречным образцом балетного романтизма. Хореография – Жан Коралли и Жюль-Жозеф Перро. Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы

Возрастной ценз спектаклей 6+.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.