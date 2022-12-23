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Билеты на ледовое шоу «Отважная Герда» в Пскове доступны по Пушкинской карте

Билеты на ледовый спектакль «Отважная Герда» в Пскове доступны по Пушкинской карте. Билетов осталось совсем немного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Вас ждут удивительные номера фигурного катания, акробатических элементов, актерского мастерства и поражающие воображение декорации и костюмы. Ледовая сказка "Отважная Герда" Московского театра "Сказка на льду" окунет вас в атмосферу чуда, праздника и волшебства», - рассказали в ТКД.

Перед просмотром ледового шоу «Отважная Герда» в фойе Ледового дворца каждый гость сможет сделать фотографии на новогодних локациях.

«Не упустите последний шанс потратить "культурные" рубли Пушкинской карты и подарить себе новогоднее настроение!» - призвали в ТКД.

Показы пройдут 27 и 28 декабря в 19:00

Билеты можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии, в кассе Большого концертного зала и по ссылке.