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Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы открыл продажи на премьерный спектакль «Лягушки»

13.02.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина приступил к репетициям нового спектакля «Лягушки» по роману Мо Яня. Режиссер спектакля – Никита Кобелев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 

Мо Янь – выдающийся китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, произведения которого переведены более чем на десять языков мира.

Действие в романе начинается во второй половине ХХ века. Главная героиня романа Вань Синь – одна из первых профессиональных акушерок в Китае. Благодаря ей на свет появились тысячи младенцев. Но вот наступила новая эра – государство ввело политику «одна семья – один ребенок». В 2011 году роман «Лягушки» был удостоен наиболее престижной китайской литературной награды – премии Мао Дуня.

Выбор «Лягушек» в качестве материала для постановки прокомментировал арт-директор театра, автор инсценировки романа Андрей Пронин:

«Обращение к роману Мо Яня “Лягушки” – это достаточно закономерное в развитии нашего театра явление. Собственно, когда я начинал тут работать шесть лет назад, была идея спектакля по роману Евгения Водолазкина “Авиатор”. Мы с худруком Дмитрием Месхиевым встречались с Водолазкиным, обсуждали, но режиссер, приглашенный на постановку, материал не одолел. А мечта о спектакле на основе современного романа не умерла. Ну и, разумеется, тут мы должны были адресоваться к лучшим образцам современной литературы, а романы Мо Яня, – между прочим, лауреата Нобелевской премии, – именно таковы. Важно здесь и то, что Псковский театр драмы первым и единственным в России в XXI веке обращается к современной литературе Китая. Культурные связи с КНР – вещь важная, и мы намерены их развивать. Это не конъюнктурное решение: мы вынашиваем этот замысел уже несколько лет. Роман острый, проблемный, многоуровневый, наполненный культурными реминисценциями, в том числе и вполне европейскими, надеюсь, наш спектакль сможет передать проблематику и поэтику романа Мо Яня… И это будет еще один шаг к созданию в нашем театре многообразного и особенного, не похожего на других, репертуара».

Режиссер спектакля – Никита Кобелев (Москва), ученик выдающегося театрального педагога Олега Кудряшова. Спектакли Кобелева составляют значительную часть репертуара московского Театра им. Маяковского, а также идут в Александринском театре, Театре Наций, Театре сатиры, Латвийском национальном театре (Рига), театральном центре Vaba Laba (Таллин) и других. Спектакли Кобелева неоднократно становились лауреатами престижных театральных фестивалей, в том числе входят в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль Никиты Кобелева «Тварь» (Александринский театр) в 2022 году был признан лучшим в России по версии премии «Звезда театрала», результаты которой определяет голосование зрителей.

Над сценографией и костюмами работает известный театральный художник Нана Абдрашитова (Москва). Спектакли, оформленные художницей, поставлены на сценах театра «Современник», Театра Наций, Центра драматургии и режиссуры, БДТ им. Товстоногова, новосибирского театра «Красный факел», Театра у Никитских ворот, Театра им. Ленсовета и многих других.

Художник по свету – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Фомин (Санкт-Петербург). В псковском театре он работал над спектаклем «Морфий».

Научными консультантами постановки выступают заместитель декана восточного факультета СПбГУ, кандидат филологических наук Алексей Родионов (Санкт-Петербург) и доцент факультета театроведения РАТИ-ГИТИСа, кандидат искусствоведения Екатерина Морозова (Москва).

В спектакле занято больше половины труппы Псковского театра драмы. В актерском составе: заслуженные артисты России Галина Шукшанова и Виктор Яковлев, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Александра Кашина, Денис Кугай, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов и другие.

Премьера спектакля «Лягушки» запланирована на 19 и 20 апреля. Билеты уже в продаже.

Автор оригинала: Мо Янь (Китай). Спектакль авторизирован Китайским литературным авторским обществом.

Теги: #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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