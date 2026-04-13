Народные гуляния во Дворе Постникова в Пскове собрали более 100 гостей в Пасху

Народные гуляния с мастер-классами, образовательными площадками и традиционными пасхальными забавами прошли во Дворе Постникова в Пскове 12 апреля. Самый главный христианский праздник пришли отметить в музее более 100 гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
На образовательной программе «Пасхальная история» посетители познакомились с историей праздника и народными традициями, связанными с Воскресением Христовым.
На мастер-классах по росписи пасхального яйца и изготовлению салфетки-пасхальницы каждый смог создать свой маленький пасхальный шедевр и забрать с собой оригинальный сувенир.
В музейном дворике участников ждала традиционная пасхальная игра «Каталочки», а самые юные посетители смогли поучаствовать в увлекательной поисковой игре «Наседкины детки»: маленькие «цыплята» отправились на поиски пасхальных яиц. Ребят ждали весёлые задания, загадки и активности.
Завершился праздник концертом народного коллектива «Уграда».