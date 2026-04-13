 
Культура

Народные гуляния во Дворе Постникова в Пскове собрали более 100 гостей в Пасху

Народные гуляния с мастер-классами, образовательными площадками и традиционными пасхальными забавами прошли во Дворе Постникова в Пскове 12 апреля. Самый главный христианский праздник пришли отметить в музее более 100 гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Повсюду вчера звучали духовные песни и колокола, а все потому что мы отмечали в псковском музее самый торжественный и светлый праздник Пасхи Христовой. Открытие мероприятия началось с выступления семейного коллектива «Поющие Васильки» и викторины. Также мы вместе с Музейным образовательным центром подготовили для посетителей образовательные и развлекательные интерактивные площадки», – рассказала режиссер массовых представлений псковского музея Ольга Гущина. 

На образовательной программе «Пасхальная история» посетители познакомились с историей праздника и народными традициями, связанными с Воскресением Христовым.

 
«Мы в музее посещаем практически все мероприятия, все праздники: были и на Рождество, и 8 марта, и День России мы здесь встречали. На Пасху пришли впервые. Нам здесь очень нравится, дети очень любят сюда ходить. Побывали сегодня на образовательной программе у Зинаиды Лаврентьевны. Она прекрасный экскурсовод, и дети ее всегда слушают с удовольствием», – поделилась впечатлениями гость праздника Светлана. 

На мастер-классах по росписи пасхального яйца и изготовлению салфетки-пасхальницы каждый смог создать свой маленький пасхальный шедевр и забрать с собой оригинальный сувенир. 

В музейном дворике участников ждала традиционная пасхальная игра «Каталочки», а самые юные посетители смогли поучаствовать в увлекательной поисковой игре «Наседкины детки»: маленькие «цыплята» отправились на поиски пасхальных яиц. Ребят ждали весёлые задания, загадки и активности.

Завершился праздник концертом народного коллектива «Уграда». 

