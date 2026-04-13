Книжный форум «Русский Запад» в этом году пройдет в Пскове на нескольких площадках

Международный книжный форум «Русский Запад» в Пскове в этом году расширит свою программу за пределы традиционной площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Мероприятие пройдет с 16 по 19 апреля не только в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Новым для «Русского Запада» станет проведение части мероприятий и книжной ярмарки на территории торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Кроме того, в дни форума в Пскове на улице Профсоюзной откроют семейный книжный салон.

«В первой половине дня это будет площадка для мероприятий, а затем, вплоть до вечера, творческая площадка для всех. Там можно будет почитать, пообщаться», — уточнила директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова.

В программе форума предусмотрены книжная выставка-ярмарка ведущих издательств страны, встречи с писателями и представителями издательств, лекции, презентации новых проектов и кейсов, общение профессионалов, мастер-классы, а также подведение итогов конкурса «Псковская книга — 2025» и вручение краеведческой премии имени Сергея Цвылева.

Для гостей города организуют культурную программу, в которую войдут экскурсии по библиотеке, встречи, музыкальная программа и знакомство с городом. На детской площадке интерактивные занятия проведут иллюстраторы и реставраторы, которые поделятся секретами своего мастерства.

В Год единства народов России посетителям форума представят выставочный проект из Татарстана — одного из самых ярких, интересных и самобытных регионов России.

Напомним, что Международный книжный форум «Русский Запад» в этом году пройдет уже в 21-й раз. Он давно стал одним из значимых культурных мероприятий Псковского региона, частью ежегодной культурной афиши.

Одна из целей форума — продвижение книги и чтения. В диалоге могут принять участие заинтересованные стороны: писатели, книгоиздатели и книгопродавцы, библиотекари, педагоги, читатели и широкая публика.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером форума «Русский Запад»