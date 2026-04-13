Концерт эстрадно‑джазового оркестра Псковской области «Сталинградская битва» пройдёт 8 мая

Псковская областная филармония приглашает 8 мая на особенный концерт Эстрадно‑джазового оркестра Псковской области под управлением Евгения Баранчикова в честь Дня Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филармонии.

В программе — сюита из музыки к кинофильму «Сталинградская битва» композитора Арама Хачатуряна, переосмысленная в эстрадно‑джазовом звучании.

Художественное осмысление героизма, стойкости и силы духа народа станет центральной темой вечера. Программа выстроена как цельное художественное высказывание, раскрывающее драматургию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны.

Концерт будет интересен зрителям разных поколений. Он станет значимым культурным событием, соединяющим музыкальное искусство и историческую память, напоминая о подвиге народа и ценности мира.

Подробности на сайте Псковской областной филармонии.

