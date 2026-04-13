В Пскове снова встретятся «Два капитана» и «Норд-Ост»

Трехдневный культурный марафон, посвященный писателю Вениамину Каверину и мюзиклу «Норд-Ост», пройдет в Пскове с 17 по 19 апреля. Событие объединит исследователей, артистов и зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова и Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина.

В этом году марафон приобретает особое значение: он проходит в год 25-летия мюзикла «Норд-Ост» и на фоне долгожданной премьеры спектакля «Два капитана» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Организаторами марафона выступают сообщество почитателей мюзикла «Норд-Ост» и Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина.

«В этом году наш культурный марафон пройдет второй раз, и мы рады, что он превращается в добрую традицию. Успех первого марафона показал, насколько востребован такой живой, неформальный подход. Программа стала ещё насыщеннее: мы расширяем культурный контекст города, соединяя литературу, музыку и кино», — рассказывает руководитель библиотеки Полина Бабенышева.

Участники марафона не только посетят новую псковскую постановку, но и пригласят гостей и жителей Пскова на концерт молодых московских артистов — участников дипломного спектакля ГИТИСа «Курс Норд-Ост», который в прошлом сезоне целый год шел с аншлагами. Таким образом, в день рождения Вениамина Каверина, 19 апреля, в Пскове можно будет познакомиться сразу с двумя воплощениями его знаменитого романа: драматическим и музыкальным.

«Мы стремимся к тому, чтобы наследие Каверина и мюзикла "Норд-Ост" оставалось живым. Наш марафон — это общественная инициатива, объединяющая поколения. Мы гордимся тем, что привозим в Псков молодых артистов, которые искренне увлечены этой темой. Кроме того, в этом году в нашем концерте примут участие и талантливые псковские музыканты», — резюмировала организатор марафона Елена Кисленкова.

Мероприятие проходит в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад».

Программа марафона

Суббота, 18 апреля:

Экскурсионный блок: авторские маршруты по Каверинским местам Пскова;

Просветительская программа в «Каверинке»: «Тотальный диктант», лекция Михаила Лурье об уличных песнях 1920-х гг., анализ темы «немоты» в романе и спектакле от Алины Слепцовой-Шиян, разбор киноэкранизаций романа от сценариста Аллы Гусевой и рассказ Константина Окунькова о воссоздании видеоверсии мюзикла;

Интерактив: квиз по роману «Два капитана» с участием псковских и московских артистов и журналистов.

Воскресенье, 19 апреля:

Творческая встреча «Пронести через года»: открытый диалог с создателями спектакля «Курс Норд-Ост» Дмитрием Беловым и Людмилой Подлесной;

Центральное событие (15:00): концерт «Это любовь!» в зале областного колледжа искусств. В программе — фрагменты «Норд-Оста», мировых мюзиклов и произведения, связанные с историей спектакля. Билеты на концерт доступны в библиотеке и онлайн;

Финал: масштабный флешмоб-хор участников и гостей марафона.

Напомним, Вениамин Каверин родился в Пскове 19 апреля 1902 года. Он вывел родной город в образе Энска в своем самом известном произведении — романе «Два капитана». Памятник героям этой книги установлен перед Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина. В ней же находится музей романа.

Премьера мюзикла «Норд-Ост» по мотивам романа «Два капитана» состоялась в Москве 19 октября 2001 года. За год с небольшим он был показан более 400 раз, его посмотрели около полумиллиона зрителей. Спектакль стал настоящим культурным феноменом, который соединил инновационные бродвейские технологии и глубину русской литературы. Несмотря на трагические события 2002 года, постановка навсегда вошла в историю как символ света, надежды и высокого профессионализма. Поклонники и создатели верят в продолжение сценической жизни этого произведения.

