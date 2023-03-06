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Опера «Александр Невский» впервые прозвучит в Пскове

Опера «Александр Невский» впервые прозвучит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«До сих пор единственным музыкальным посвящением великому князю была кантата Прокофьева, вышедшая в 1939 году и звучащая в фильме Эйзенштейна. Но кантата – это произведение, не предполагающее визуального оформления», - отметили в ТКД.

18 марта на сцене Большого концертного зала филармонии гости смогут увидеть оперную историю о святом благоверном князе, созданную по всем законам сценического искусства.

Губернаторский симфонический оркестр, дирижер, хор и солисты, костюмы и декорации – Пскову выпала честь принять у себя масштабный проект! Автор оперы - композитор Грайр Ханеданьян, профессор Санкт-Петербургской консерватории и преподаватель Академии молодых певцов при Мариинском театре», - продолжили в ТКД.

В основе оперы «Александр Невский» лежат события, предшествующие битве русского войска со шведами на Неве: тайные переговоры бояр с иноземцами, беспокойство и сомнения молодого князя, неожиданное обретение союзника в лице сына хана Батыя.

Приближают образ князя к нынешней жизни юноша и девушка – современники, которые в прологе и финале оперы рассуждают о значении Александра Невского для русской истории. Художественный руководитель проекта - Лариса Гергиева.

На сцену в Пскове выйдут:

дирижер Иван Столбов;

солист Мариинского театра Денис Беганский;

камерный хор «Распев».

Художник по костюмам - Татьяна Машкова (работала над постановками в Мариинском театре Петербурга, во Владивостоке, Оренбурге).

Билеты можно приобрести на сайте.