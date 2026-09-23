 
Культура

Фестиваль «Книжная яблоня» откроют в Пскове 23 сентября

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Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, об этом сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы города Пскова.

Фестиваль представит пять направлений: театр, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация, связанные с чтением.

Гостями фестиваля станут писатели, поэты, художники, музыканты, мультипликаторы, сотрудники музеев, филологи, актеры и редакторы не только из Пскова, но и со всей России.

 

Также в рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, на которой посетители смогут приобрести сувениры и книги от различных книжных издательств. Среди них — «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин».

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