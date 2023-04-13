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Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки»

Посмотреть спектакль «Лягушки» любителям азиатской культуры порекомендовал режиссер Никита Кобелев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Премьера постановки состоится сегодня, 19 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Я думаю, да. Кстати, "Лягушки" - это тоже популярный образ. Например, если сравнить с мультиком Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". "Лягушки" - это вообще не только китайский образ, но и вообще восточный. Там также есть люди-призраки, которые есть в "Унесенных призраками". У нас есть люди без лиц, люди-призраки практически. Есть пересечения не только с Китаем, а именно в общем смысле с этой культурой. Наверное, восточная культура до нас доходит больше в виде визуальной информации через мультфильмы, через фильмы и так далее. Но какие-то отсылки, они есть и у нас», – рассказал Никита Кобелев.

Режиссер отметил, что несмотря на нехарактерные для псковской сцены китайские мотивы персонажи спектакля не будут «безлико прятаться под маской». Это живые люди со своими психологическими проблемами, которые будут меняться от начала повествования к концу.