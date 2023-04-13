Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Спектакли 13.04.2023 17:310 Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь 19.04.2023 12:470 Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки» 19.04.2023 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про спектакль «Лягушки» 17.04.2023 16:561 Историю знакомства княгини Ольги с мужем покажут на стенах Псковского кремля 13.04.2023 17:310 Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь 13.04.2023 11:460 Политика абортов: почему в псковском театре решили поставить китайскую трагедию
Сцена / Спектакли

Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки»

19.04.2023 12:47|ПсковКомментариев: 0

Посмотреть спектакль «Лягушки» любителям азиатской культуры порекомендовал режиссер Никита Кобелев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Премьера постановки состоится сегодня, 19 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. 

«Я думаю, да. Кстати, "Лягушки" - это тоже популярный образ. Например, если сравнить с мультиком Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". "Лягушки" - это вообще не только китайский образ, но и вообще восточный. Там также есть люди-призраки, которые есть в "Унесенных призраками". У нас есть люди без лиц, люди-призраки практически. Есть пересечения не только с Китаем, а именно в общем смысле с этой культурой. Наверное, восточная культура до нас доходит больше в виде визуальной информации через мультфильмы, через фильмы и так далее. Но какие-то отсылки, они есть и у нас», – рассказал Никита Кобелев.

Режиссер отметил, что несмотря на нехарактерные для псковской сцены китайские мотивы персонажи спектакля не будут «безлико прятаться под маской». Это живые люди со своими психологическими проблемами, которые будут меняться от начала повествования к концу.

Теги: #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
19.04.2023, 12:470 Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки» 19.04.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про спектакль «Лягушки» 18.04.2023, 20:100 Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех» 18.04.2023, 16:020 Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове
18.04.2023, 12:100 Билеты на концерт рязанского народного хора в Пскове можно купить со скидкой 20% 17.04.2023, 16:561 Историю знакомства княгини Ольги с мужем покажут на стенах Псковского кремля 17.04.2023, 16:100 Опубликована программа концерта рязанского народного хора в Пскове 14.04.2023, 11:480 Знаменитый Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове
13.04.2023, 17:310 Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь 13.04.2023, 11:460 Политика абортов: почему в псковском театре решили поставить китайскую трагедию 12.04.2023, 13:291 Пельмени как компас судьбы 12.04.2023, 13:080 Мастер-класс по игре на баяне пройдет в Пскове
11.04.2023, 15:460 Солисты Большого и Мариинского театров выступят на гала-концерте в Пскове 09.04.2023, 15:520 Симфония «Фрески древнего Пскова» прозвучит на сцене в Петербурге 09.04.2023, 14:130 Последние билеты на закрытие фестиваля русской музыки можно купить в Пскове 08.04.2023, 17:171 Номера из популярных балетов исполнили на Фестивале русской музыки в Пскове. ФОТО
07.04.2023, 20:200 «Беседка»: Дирижер Мариинки Арсений Шупляков о балетном гала-концерте. ВИДЕО 07.04.2023, 19:400 Псковской филармонии необходима оркестровая яма – дирижер Мариинского театра 07.04.2023, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с дирижером Мариинки Арсением Шупляковым 07.04.2023, 17:510 Ассоциация национальных театров России открыла новостной портал
07.04.2023, 16:300 Мультимедийный спектакль о княгине Ольге покажут в Псковском кремле 07.04.2023, 16:010 Объединенный оркестр выступит на псковской сцене 9 апреля 07.04.2023, 14:480 Российский тромбонист Александр Горбунов приглашает псковичей на брасс-концерт «Картинка с выставки» 07.04.2023, 13:120 Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинки с выставки»
06.04.2023, 20:000 Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в Пскове 06.04.2023, 17:460 Концерт «Картинки с выставки» в Пскове можно посетить со скидкой 30% 06.04.2023, 15:330 Посещаемость спектаклей в псковском драмтеатре приблизилась к 96% 06.04.2023, 14:570 Артисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт медно-духовых инструментов
06.04.2023, 13:010 Премьера спектакля «Лягушки» состоится в псковском драмтеатре в апреле 06.04.2023, 09:450 «Беседка»: Вардан Арутюнян и Эгине Барсегян о концерте «Орган, дудук и кларнет». ВИДЕО 05.04.2023, 19:100 Об особом сочетании дудука, органа и кларнета рассказали псковичам авторы концерта 05.04.2023, 13:480 Вечер романсов Сергея Рахманинова пройдет в Пскове 5 апреля
05.04.2023, 13:090 Спектакль «Пиковая дама» в сотый раз показали на сцене псковского драмтеатра 05.04.2023, 12:130 Псковскому театру драмы исполнилось 117 лет 04.04.2023, 16:063 Эксперт объяснил, почему не все любят концерты классической музыки 04.04.2023, 14:460 Требования к современному артисту перечислил участник Фестиваля русской музыки в Пскове
04.04.2023, 13:460 «Беседка»: О Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове. ВИДЕО 04.04.2023, 13:150 В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра 04.04.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове 04.04.2023, 07:170 Концерт-спектакль «Шаляпин и я» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
03.04.2023, 21:300 Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.04.2023, 21:010 Концерт «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова. ФОТО 03.04.2023, 17:220 Билеты на фестиваль русской музыки можно приобрести со скидкой 30% 03.04.2023, 17:000 Заведующий Домом-музеем Шаляпина о выставке на псковском вокзале: Получилось хорошо, эффектно и красочно
03.04.2023, 13:190 Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова 01.04.2023, 17:470 Опера «Алеко» открыла Фестиваль русской музыки в Пскове. ФОТО 31.03.2023, 19:080 Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» на Псковском вокзале проведёт заведующий домом-музеем певца 31.03.2023, 17:190 «Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО
31.03.2023, 16:120 Сотый показ спектакля «Пиковая дама» пройдет в Пскове 4 апреля 31.03.2023, 15:250 Три эпохи истории Китая представят псковским зрителям на премьере спектакля «Лягушки» 31.03.2023, 15:000 Нарисовать портрет псковского зрителя для нейросети будет трудной задачей – арт-директор драмтеатра 31.03.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» об актерской профессии и «Золотой маске»
31.03.2023, 12:010 Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 1 апреля 30.03.2023, 18:330 Псковский театр драмы ввел скидку для пенсионеров 30.03.2023, 11:270 Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове 30.03.2023, 10:221 Билеты на концерт певца Shaman в Пскове раскупили за месяц до выступления
29.03.2023, 21:140 Оперу «Алеко» репетируют артисты перед выступлением в Пскове. ВИДЕО 29.03.2023, 14:510 Концерт «Орган, дудук и кларнет» пройдет в Пскове 29.03.2023, 14:230 Псковский театр драмы пригласили на международный фестиваль 28.03.2023, 13:070 Цыганский реквизит для оперы «Алеко» собирают по всей Псковской области
28.03.2023, 10:200 49-й Фестиваль русской музыки: Шаляпин, лекции и вечер романсов 27.03.2023, 17:440 Онлайн-экскурсию по закулисью подготовили в псковском театре драмы. ВИДЕО 25.03.2023, 21:080 Лекцию о фильмах с участием Фёдора Шаляпина проведут для псковичей 24.03.2023, 23:410 Псковский театр драмы представил на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий»
24.03.2023, 22:580 Ярким дебютом назвал первое выступление «Детской филармонии» псковский губернатор 24.03.2023, 15:210 Первый концерт «Детской филармонии» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.03.2023, 12:550 Вера Емельянова поздравила участников «Детской филармонии» с первым концертом 24.03.2023, 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове
24.03.2023, 11:240 Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове 22.03.2023, 18:450 «Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО 22.03.2023, 17:530 Псковский театр драмы рассказал о семи предметах из спектакля «Лягушки» 21.03.2023, 14:130 Псковский театр драмы представит спектакль «Морфий» на фестивале «Золотая маска»
20.03.2023, 19:300 Номера из популярных балетов исполнят на Фестивале русской музыки в Пскове 20.03.2023, 14:160 Опубликована программа Фестиваля русской музыки в Пскове 19.03.2023, 18:090 Солист Александр Федоров пригласил псковичей на «Алеко» из Мюнхенской оперы 19.03.2023, 09:280 Премьера духовной оперы «Александр Невский» прошла в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru