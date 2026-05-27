Арии из мировых опер прозвучат для псковичей в органном исполнении 30 мая

Концерт органной музыки из цикла «Из другой оперы» состоится в субботу 30 мая в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

На концерте выступит петербуржская органистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускница аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVI-XX веков: Клаудио Монтеверди, Георга Фридриха Генделя, Рихарда Вагнера, Александра Бородина, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, и Сергея Прокофьева.

«Из другой оперы» — органная концертная программа петербургской органистки Ольги Котляровой, включающая шедевры мировой классики, популярные оперные шедевры и фрагменты из балетов XVI–XX веков в переложении для органа соло, создавая уникальное звучание. Основная идея программы заключается в исполнении на органе фрагментов из знаменитых опер и балетов, которые в оригинале написаны для симфонического оркестра и голоса. Включает в себя арии, увертюры и инструментальные номера из произведений русских и зарубежных композиторов разных эпох (от XVI до XX века). Орган часто называют «оркестром в одном инструменте», что позволяет Ольге Котляровой воссоздавать масштабное оперное звучание без участия певцов и целого коллектива музыкантов. Слушатели познакомятся с уникальным сочетанием мощи органа и мелодизмом оперных арий. Программа ориентирована на широкий круг слушателей, желающих услышать знакомые оперные мелодии в необычном органном звучании.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится по адресу: ул. Плехановский Посад, 64