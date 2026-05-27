«Зелёные святки»: Пушкинский заповедник приглашает на новую экскурсию

В последние дни весны, вплоть до 31 мая, посетители Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» смогут побывать на новой тематической экскурсии «Зелёные святки» в «Пушкинской деревне».


Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь на этой экскурсии пойдёт о традиционном укладе псковской деревни в XIX столетии. Гости узнают много нового о том, как во времена Пушкина было обустроено крестьянское подворье, какая еда бывала в то время на крестьянских столах и что из этого особо жаловал «михайловский барин Ляксандра Сэргеич». Но главной темой разговора станут Зелёные святки (другие частые названия: Семик, Русальная неделя, чародейная седьмица) — неделя, предшествующая Троице.

«В эти дни совершались обряды, связанные с поминовением предков, плодородием, а главным символом праздника была береза, — рассказали в музее. — Участники «Зелёных святок» в Бугрово услышат подходящие к случаю пословицы и поговорки, причём прозвучат они на местном наречии. Гостям предложат разгадать загадки, бытовавшие в Святогорье, а ещё «перевести» на современный русский забытые слова и понятия из классической русской литературы».

Пойдёт речь на экскурсии и о Вознесении Господнем — большом двунадесятом церковном празднике, в день которого родился Пушкин. Полезные организационные подробности (начало сеансов, возрастные рекомендации для участников, другое) об экскурсии «Зелёные святки» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».

