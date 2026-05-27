Мария Черная впервые сыграет «Каприччио» Стравинского на закрытии филармонического сезона в Пскове

Произведение Игоря Стравинского «Каприччио для фортепиано с оркестром» прозвучит на закрытии 82-го филармонического сезона в Пскове 28 мая. Об этом заявила пианистка и лауреат международных конкурсов Мария Черная из Санкт-Петербурга в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Произведения композитора Игоря Стравинского Мария Черная будет играть впервые. По мнению пианистки произведения композитора можно считать специфическими: «Завтра я сыграю "Каприччио для фортепиано с оркестром" Игоря Стравинского. Я буду играть эту композицию впервые, как и в общем музыку Стравинского».

Но не смотря на изначальное непонимание, Марии Черной удалось с помощью определенной подготовки выучить композиции Игоря Стравинского: «Выучила я быстро. Сначала текст был не особо понятен, как и в принципе музыка Стравинского, она достаточно специфическая. Чтобы как-то вспомнить, о чем эта музыка, я посмотрела кусочек Пины Бауш (немецкая танцовщица и хореограф, один из крупнейших хореографов XX века - ред.) "Весны священной" (одноактный спектакль Пины Бауш на музыку Игоря Стравинского, - ред.). И в целом работа над текстом мне показалась легкой, потому что в конце концов я поняла, как мыслит Стравинский, хотя в начале казалось, там нет никакой логики. Когда уже сыграешь это раз 100 маленькими кусочками, уже находишь логику, хотя поначалу это кажется очень случайными звуками».

Пианистка также отметила, что уровень знакомства с композитором и его произведениями она определяет с помощью своей игры и личного восприятия музыки: «Я не считаю, что поняла произведение, поэтому никогда не беру в расчет свои какие-то услышанные впечатления. Это всегда все равно, что прочитать статью в интернете — ничего не дает».