Хранитель «Михайловского» посвятила ульяновцев в детали издательской деятельности «ссылочного невольника» Пушкина

Публичную online-лекцию «Издательская деятельность А.С. Пушкина в период михайловской ссылки» сегодня, 27 мая, прочла для посетителей Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в заповеднике.

«Два года, с конца августа 1824-го по до первых чисел сентября 1826-го, Пушкин провёл в Михайловском изгнании, вдали от привычного ему литературного света. Несмотря на это, он вёл активную публицистическую, литературную и издательскую деятельность. Так, в феврале 1825 года увидела свет I глава романа "Евгений Онегин", а в конце декабря того же года тиражом в 1 200 экземпляров вышел сборник "Стихотворения Александра Пушкина", и эта книга была раскуплена в кратчайшие сроки», — отметила Юлия Узенёва.

С особой подробностью она рассказала и тех о стихотворениях, статьях и заметках «ссылочного невольника» (так называл себя сам Пушкин), которые в эти годы выходили не под единой обложкой, а «россыпью», в разных изданиях.

Встреча жителей и гостей Ульяновска с хранителем мемориальной усадьбы поэта в музее-заповеднике «Михайловское» была организована в рамках работы лектория, который уже более семи лет — с января 2019 года — успешно функционирует на базе виртуального представительства музея-заповедника «Михайловское» в Ульяновской области.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что до весны прошлого года подобные лекции проходили в гостеприимном «Доме Языковых» — филиале областного музея имени Гончарова. Реальные и виртуальные гости «Дома…» были слушателями более чем двадцати очень разных программ, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А.С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина “Дубровский“», проч., проч. Однако в настоящее время здание литературного музея закрыто на комплексную реставрацию. Несмотря на это, востребованный проект продолжается в плановом режиме — пусть и в другой локации, подчеркнули в «Михайловском». В марте нынешнего года здесь состоялась лекция о псковских пушкинских местах в годы Великой Отечественной войны».