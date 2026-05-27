 
Культура

Герой России Игорь Юргин посетил выставку «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах

0

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Герой России Игорь Юргин посетил Псковский музей-заповедник в рамках рабочей поездки в Псков. Для почетного гостя провели экскурсию по выставке «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах, сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для почетного гостя экскурсию по выставке «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах провел начальник научно-экспозиционной службы Максим Колпаков. Особый интерес у Игоря Юргина вызвал масштабный макет Пскова XVII века, позволяющий детально изучить планировку и архитектуру древнего города. Этот экспонат наглядно демонстрирует историческое наследие и является важной частью музейной коллекции.

Помимо макета, Максим Колпаков обратил внимание гостя на план Пскова 1694 года, коллекцию оружия, свидетельствующего о важнейшей роли города — защитника западных рубежей России, а также на уникальные иконы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026