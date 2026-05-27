Герой России Игорь Юргин посетил выставку «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Герой России Игорь Юргин посетил Псковский музей-заповедник в рамках рабочей поездки в Псков. Для почетного гостя провели экскурсию по выставке «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах, сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для почетного гостя экскурсию по выставке «Историческая топография Пскова XVI–XVII веков» в Поганкиных палатах провел начальник научно-экспозиционной службы Максим Колпаков. Особый интерес у Игоря Юргина вызвал масштабный макет Пскова XVII века, позволяющий детально изучить планировку и архитектуру древнего города. Этот экспонат наглядно демонстрирует историческое наследие и является важной частью музейной коллекции.

Помимо макета, Максим Колпаков обратил внимание гостя на план Пскова 1694 года, коллекцию оружия, свидетельствующего о важнейшей роли города — защитника западных рубежей России, а также на уникальные иконы.