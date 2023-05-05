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Спектакль псковского драмтеатра 9 мая можно посмотреть со скидкой 50%

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в честь Дня Победы дарит своим зрителям скидку на комедию «Соседи», показ которой состоится на большой сцене театра 9 мая в 19:00. Чтобы стать участником акции, которая уже стартовала, достаточно просто прийти в кассу театра, и цена билета на спектакль уже будет наполовину снижена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Эта музыкальная ретрокомедия, по духу и стилистике напоминающая советские киноленты, пользуется неизменным успехом у псковского зрителя уже шестой год – премьера спектакля состоялась в 2016 году, отметили в театре.

Некогда популярная пьеса 1970-х годов драматургов и юмористов Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита «Старые дома» (по ней поставлен спектакль «Соседи») возвращает зрителя на несколько десятилетий назад, пробуждает чувство ностальгии по ушедшей эпохе, годам юности.

«Старый двор. На фоне декораций из вечно сохнущего белья здесь двадцать четыре часа в сутки идет захватывающий спектакль: соседи ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, растят детей, делят пополам все радости и горести. Этот двор – их мир, вся их жизнь, поэтому так сложно решиться на перемены и расстаться со старым домом, который подлежит сносу, и переехать в новые квартиры», - рассказали театре о спектакле.

«Соседи» – добрая, наивная лирическая комедия с хитами Леонида Утесова и Юрия Визбора.

В спектакле заняты корифеи псковской сцены: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев и другие.

Узнать подробности, ознакомиться с отзывами зрителей и купить билеты можно здесь.