Сцена / Спектакли

ПЛН-ТВ: Полная версия мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове

Показы мультимедийного спектакля, посвященного великой русской правительнице княгине Ольге, прошли на территории Довмонтова города Псковского кремля с 28 апреля по 9 мая.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента. В 15-минутном видеоролике спектакль рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Полную версию спектакля смотрите в новом сюжете ПЛН-ТВ.