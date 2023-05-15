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Спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» покажут на Днях пушкинской поэзии

Спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» представят посетителям Дней пушкинской поэзии и русской культуры театр «Пух и Прах» в сотрудничестве с театром «Трикстер» и «Москонцертом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Сон Татьяны из пятой главы поэмы «Евгений Онегин» — самый странный и мистический эпизод романа — героиня получает метафорическое пророчество во сне. Эпизод наполнен невероятными фантастическими существами, которые вдохновили авторов спектакля на создание яркой визуальной и музыкальной партитуры.

Зрители попадают в пространство зачарованного, заросшего особняка, в котором оживают персонажи сна, и оказываются на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ (актеры и механические куклы). В результате зрителю выпадает одна из трех дорог, по которой он сможет отправиться в путешествие к героям Пушкина и там получить от них личное гадание, к которому можно отнестись серьезно или с юмором.

Спектакль построен как путешествие — «бродилка», а пушкинская героиня Татьяна является основным проводником для зрителя, который вместе с ней проходит свой собственный путь.

Спектакль состоится 3 июня в селе «Михайловское». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.