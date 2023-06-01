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Блогеры из Китая призвали соотечественников посетить спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы

В китайской соцсети обсуждают спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Изображение здесь и далее: пресс-службу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Блогеры из Китая посетили премьерный спектакль Псковского театра драмы «Лягушки», в основу которого лег роман современного прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Инсценировку произведения написал арт-директор театра Андрей Пронин, режиссером выступил Никита Кобелев (Москва), художником – Нана Абдрашитова (Москва).

«Мо Янь в России. Вы можете в это поверить?» – пишут китайские зрители в соцсети Xiaohongshu, которая насчитывает 200 миллионов пользователей. Автор поста призывает земляков, живущих в России, отправиться в Псков на премьеру спектакля.

«В спектакле столько деталей, которые поражают! Помимо гениального воплощения элементов пекинской оперы, каллиграфии, флагов, красных фонарей и неоновой подсветки, внимание творческого коллектива к культуре Китая чувствуется даже в мелочах: ​​пошив одежды в ногу со временем, традиционная китайская музыка и даже деревянные столы и разноцветные чайники с пионами прошлого века. Абсолютно! Особенно, если вы давно не были дома, после просмотра этой дорамы вы вдруг увидите в России миниатюрный Китай прошлого века!», – сообщается в посте (перевод выполнен онлайн).

Некоторые пользователи отвечают, что ждут приезда труппы в Москву: «Москва тоже хочет видеть! Вы будете выступать в Москве?». К слову, Псковский театр драмы уже сталкивался с тем, что уроженцы Китая, живущие в Москве, по ошибке покупали билеты на «Лягушек», думая, что смогут посмотреть этот спектакль в столице. Но несколько человек все же решилось приехать в Псков на показ спектакля «Лягушки» на родной сцене. Псковский театр драмы примет визитеров 1 июня.

У жителей Пскова возможность посмотреть премьерный спектакль также есть 1 июня и 2 июля. Билеты в продаже.

Ранее в ежедневной китайской газете «Хуаньцю шибао» (англ. Global Times) выходила новость о премьере спектакля «Лягушки» в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, а востоковед Алексей Родионов, первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ, назвал премьеру в Пскове «эпохальным событием» и сказал, что «каждый россиянин должен посмотреть спектакль “Лягушки”».