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Псковский театр драмы 5 июля завершит 117-й сезон

Псковский театр драмы 5 июля завершит 117-й сезон. Три спектакля станут финальными в афише, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

30 июня зрители смогут посетить спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева; 2 июля театр приглашает на новый спектакль – эпическую драму «Лягушки» по роману современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня от режиссера Никиты Кобелева; закроет афишу мелодрама «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу в постановке мастера комедийного жанра Дамира Салимзянова.

Для последних встреч со зрителями театр выбрал наиболее яркие и значимые спектакли этого и прошлого сезонов.

Вечер тюремного романса «Постой, паровоз!», премьерой которого в 2021 году открылась еще одна сценическая площадка театра – буфет, – до сих пор пользуется колоссальной популярностью у публики. Именно поэтому Дмитрий Месхиев продолжил серию музыкальных спектаклей, поставив «Постой, паровоз! Вторая ходка» и «Случайный вальс». В настоящее время идут репетиции следующей музыкальной премьеры – на этот раз в сет-листе будут романсы.

Новый спектакль псковской сцены «Лягушки» стал действительно нерядовым событием: Псковский театр драмы первым в России в XXI веке обратился к современной литературе Китая, открыв российскому зрителю писателя Мо Яня, а через его произведение – историю и культуру восточной цивилизации. В спектакле задействовано больше половины труппы, многие артисты удивили публику неожиданными перевоплощениями, в особенности – Линда Ахметзянова (Вань Синь) и Сергей Скобелев (Кэдоу).

Поводом для последней встречи в сезоне станет «Пигмалион» – самый зрительский спектакль, обаявший публику и музыкальными номерами, написанными специально для постановки, и специфическим юмором Бернарда Шоу, который удалось передать режиссеру и переводчику Дамиру Салимзянову, и замечательными актерскими работами Александры Кашиной, Максима Плеханова, Андрея Кузина, Георгия Болонева и других артистов труппы.

Открытие нового творческого сезона в Пскове запланировано на конец августа. Осенью зрителей ждет несколько театральных премьер, Пушкинский фестиваль и музыкальный фестиваль Crescendo. За новостями театра вы можете следить в социальных сетях по тегу #drampush и на официальном сайте.