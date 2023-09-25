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Премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» прошла в Пскове

Премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра. Пьесу о космосе сочинил специально для театра популярный драматург Петр Вяткин, а режиссером и художником выступила номинант крупнейших театральных премий страны «Золотая маска» и «Прорыв», автор двух других спектаклей для самых маленьких в Пскове – «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра» Александра Ловянникова.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Уже несколько лет Псковский театр драмы знакомит с театральным искусством совсем маленьких зрителей. «Год Жирафа» того же режиссера Александры Ловянниковой стал первым бэби-спектаклем театра (его премьера состоялась в 2018 году). Опыт показал, что спектакли для малышей пользуются большим спросом среди псковских семей, поэтому спустя несколько лет Псковская драма решила организовать специальное пространство для бэби-спектаклей – уютный и комфортный «Маленький театр», в репертуаре которого теперь три спектакля.

Самому маленькому зрителю премьеры было всего 4,5 месяца. Обычно бэби-спектакли рассчитаны на детей от 2-х до 6-ти лет. Но как показывает практика, репертуар «Маленького театра» может быть интересен и полуторагодовалым, и восьмилетним – каждый возраст найдет в спектакле что-нибудь свое, а удастся ли малышу увлечься театральным действом будет зависеть только от его темперамента.

В спектакле заняты два актерских состава: Дарья Чураева и Алексей Ухов, Александра Кашина и Анатолий Кузьмин. Режиссер и художник – Александра Ловянникова, композитор – Игорь Ушаков, видеохудожник – Алексей Ермолаев.

В этом месяце спектакль «Большое космическое путешествие» будет показан 8, 14, 28 и 29 октября.