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Спектакль «Лягушки» Псковского театра открыл Международный театральный фестиваль

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина открыл ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге – один из самых авторитетных театральных форумов Европы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин и режиссер спектакля Никита Кобелев были приглашены к участию в пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. Спикерами также были генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, художественный директор Марина Беляева, представители Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав.

«Это важное событие для Псковского академического театра драмы, который впервые открывает этот знаменитый фестиваль. Это высокая оценка нашей работы и показатель нового статуса театра, в котором он сегодня находится. И очень приятно, что наш смелый эксперимент – первая в мире постановка китайского романа “Лягушки” – привел к тому, что мы оказались здесь, и радует, что значительная часть публики приняла спектакль радушно», – прокомментировал арт-директор театра, автор инсценировки романа «Лягушки» Андрей Пронин.

«Спектакль “Лягушки” необычен для российского театра, потому что долгое время российские театральные деятели не смотрели на Восток. И только сейчас мы видим, понимаем, что в восточном искусстве происходит много интересного. Мне кажется, что роман “Лягушки” наследует европейской традиции, цитируя классиков, и с другой стороны, дает свой, особенный, взгляд на вещи. И здорово, что мы имели возможность познакомиться и пропустить через себя другую эстетику, другую культуру, соединить ее с нашими театральными традициями и создать что-то третье, совсем необычное. Сейчас таких спектаклей становится всё больше, и я думаю, что нас можно считать первопроходцами», – отметил Никита Кобелев.

Спектакль получил положительный отклик фестивальной публики – как у российского, так и у китайского зрителя.

После спектакля труппу поблагодарила дирекция фестиваля, вручив театру диплом участника и праздничный торт. А зрители из Китая подарили артистам лунные пряники с иероглифом «Счастье» и открытки, подписанные на русском и китайском языках.

Отметим, что в программе 33-го фестиваля «Балтийский дом», который проходит в эти даты в Санкт-Петербурге, будет также представлен современный индийский театр; свой взгляд на восточную литературу продемонстрирует и Московский академический театр драмы им. А.С. Пушкина; в разделе «Эпический и ритуальный театр» заявлены национальные театры из Калмыкии, Бурятии и Якутии; также будут показаны студенческие спектакли ведущих творческих вузов России.