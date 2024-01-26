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В спектакле Дмитрия Месхиева «Мой не мой» будет звучать псковская музыка

Псковская музыка прозвучит в спектакле «Мой не мой». Об этом сообщил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не делал никаких прямых ассоциаций с городом Псковом. Я делал историю, которая могла произойти в любом городе. На самом деле во многом ситуации, которые происходят в нашем спектакле, могут быть в любом населенном пункте нашей страны и не только нашей. Единственное, всегда хотел сделать какую-то перекличку с культурой и с творчеством псковичей. У меня в спектакле довольно много музыки. Эта вся музыка написана псковскими музыкантами», – отметил он.

В спектакле прозвучат песни Лизы Матрешки, групп «Слезы счастья», «Забавы простолюдина» (в исполнении «Слез счастья») и музыка для ханга Марии Анисимовой, Ярослава Погодина, а также песня «Человек, влюбленный в Сахалин» (музыка и слова Игоря Николаева, исполняет Игорь Николаев).

«Для себя понял, что я хочу, чтобы звучала только псковская музыка, потому что здесь много талантливых людей. Это на суд зрителя, посмотрим, как они на это отреагируют. Сама ткань спектакля этого требовала. И я понимал, что один музыкант и композитор мне не сгодятся, мне нужна была разная музыка», – заключил Дмитрий Месхиев.