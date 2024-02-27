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Зрителям премьеры «Влюбленные» в псковском театре предложат принять участие в опросе

В Международный женский день и праздничные выходные в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Влюбленные» по пьесе итальянского классика Карло Гольдони. По просьбе режиссера перед первыми показами премьеры зрителям предложат написать продолжение фразы: «Любовь – это…». Как будут использоваться ответы, узнают зрители, пришедшие на спектакль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Главные герои «Влюбленных» – молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом. Но в спектакле влюблены не только эти персонажи, тут любят все. А зритель пусть уж сам решает, чьи чувства покажутся ему крепкими и настоящими, отметили в театре.

«История, которую мы рассказываем зрителю, узнаваема и понятна. Да, наш ритм жизни отличается от того, что был в XVIII веке, когда жил Гольдони, или в ХХ веке, когда происходит действие нашего спектакля, но любовь есть любовь, а боль есть боль в любую эпоху. И я уверена, что зрители узнают себя в наших персонажах», – поделилась артистка Дарья Чураева.

В театре напомнили, что над спектаклем работает творческая команда, в составе которой режиссер Александра Пайчадзе, художник Сергей Илларионов, художник по свету Игорь Фомин, композитор Илья Амелин и хореограф Илона Гончар.

В роли Эуджении к зрителю выйдет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, Фульдженцио сыграет Алексей Ухов. Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин, стажер театра Александр Петровский.

Ранее ведущая программы беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Анастасия Сливинская подробнее поговорила о постановке с исполнителями главных ролей - Алексеем Уховым и Дарьей Чураевой.

Билеты на премьерные показы 8, 9 и 10 марта закончились. Театр приглашает зрителей на показы 31 марта, 10, 11, 12 и 25 мая.