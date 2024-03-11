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В афише Псковского театра драмы появились дневные показы

В театральной афише Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина появились дневные показы спектаклей по выходным и праздникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

«Мы знаем, что нашим зрителям из области и туристам не всегда удобно посещать вечерние показы в 19:00. Возможно, и псковичи предпочтут дневное время для визита в театр в выходные дни», - говорится в сообщении.

Театр собрал в отдельную афишу дневные спектакли, среди которых «Влюбленные», «Соседи», «Случайный вальс», «Бовари», «Говорит Москва», «Метель» и другие.