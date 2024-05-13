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Сцена / Спектакли

Комедию Мольера «Амфитрион» представит Псковский театр драмы

13.05.2024 11:26|ПсковКомментариев: 0

Первые показы спектакля «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильгиза Зайниева пройдут на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 14, 15, 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре. 

В основе пьесы великого французского комедиографа Жан-Батиста Мольера – античный мифологический сюжет о зачатии Геракла. Фиванский военачальник Амфитрион возвращается домой и обнаруживает свою супругу Алкмену в объятиях другого мужчины. Вот только этот другой выглядит точной копией Амфитриона. Оказывается, всемогущий бог Юпитер принял облик мужа Алкмены, чтобы добиться от нее любовной ласки. Так честная жена сделала своего мужа рогоносцем.

Злополучная подмена в доме Амфитриона стала для драматургов колоссальным источником вдохновения: до Мольера пьесы о ней написали Эсхил, Софокл, Еврипид, Плавт, Ринтон, Акций, Ротру, после Мольера – Джон Драйден, Генрих фон Клейст, Жан Жироду, Георг Кайзер, Петер Хакс, Гильерме Фигейреду. И вдохновение не иссякает: буквально несколько лет назад пьесу в стихах «Новый Амфитрион» опубликовал литератор из Калуги Александр Монвиж-Монтвид, многократный победитель телепрограммы «Своя игра». Комедия Мольера создана в 1668 году (под явным влиянием Плавта) и, по мнению современников, содержала в себе намек на тайный роман короля Людовика XIV и маркизы де Монтеспан. В спектакле парижского театра «Пале-Рояль» роль незадачливого слуги Амфитриона Созия исполнял сам Мольер. Любопытно, что среди первых зрителей мольеровского «Амфитриона» были русские дипломаты во главе с Петром Потемкиным.

Вскоре пьесу показали в России: на рубеже XVII-XVIII веков ее играла в Москве немецкая труппа Кунста. В 1761 году «Амфитриона» поставил в Петербурге «Русский для представления комедий и трагедий театр» (будущий Александринский). Однако популярности на российских подмостках этот мольеровский шедевр не снискал. Наиболее заметными российскими постановками представляются совсем недавние: «Амфитрион» Анатолия Васильева в «Школе драматического искусства» (1994; в 2002 году Васильев пересоздаст спектакль в парижском «Комеди Франсез») и «Амфитрион» Владимира Мирзоева в Театре им. Вахтангова (1998).

В Псковском театре драмы режиссер Ильгиз Зайниев задался вопросом: олимпийские боги, оставляющие в дураках простых смертных, – кто они сегодня? Поп- и рок-звезды, светские знаменитости, топовые блогеры, модные спортсмены и прочие «селебрити» надежно оккупировали Олимп XXI столетия, окружив себя, как подобает, легендами и мифами. Обыватель нуждается в подобных божествах, сам творит их (зачастую на пустом месте), наделяет их всевластием и безнаказанностью, о которых втайне мечтает сам. И напрасно гневается потом, что его кумиры вконец оторвались от народа. Они бы, может, и рады оторваться, но публика, будь то фаны или хейтеры, – их питательная среда, нектар и амброзия. Оставь такого олимпийца наедине с собой, и он тут же станет одним из смертных. О непростом симбиозе современных Юпитеров и Амфитрионов наш спектакль.

Ильгиз Зайниев сегодня один из ведущих режиссеров Татарстана, он возглавляет Татарский государственный театр кукол «Экият», поставил десятки спектаклей в разных театрах республики, пишет пьесы. Он и его постановочная команда спектаклем «Амфитрион» продолжают проект «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы».

Музыку к спектаклю написал Эльмир Низамов, один из самых востребованных композиторов Татарстана, заслуженный деятель искусств республики, лауреат Премии президента России, автор опер, мюзиклов, балетов, эстрадных песен, музыки к более чем 30-ти спектаклям.

Над костюмами и сценографией спектакля работает Геннадий Скоморохов – представитель известной династии театральных художников, молодой, но уже опытный сценограф, главный художник Рязанского театра драмы, неоднократно работавший в тандеме с Ильгизом Зайниевым.

Художник по свету Ильшат Саяхов уже сотрудничал с Псковским театром драмы, оформив спектакли «Пленные духи», «Случайный вальс», «Говорит Москва», «Мой не мой».

Роль Юпитера в спектакле «Амфитрион» исполнит Георгий Болонев, Амфитриона – Анатолий Кузьмин, Алкмены – Анна Шуваева. Также в спектакле заняты: Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова.

Премьера состоится на малой сцене Псковского театра драмы 14, 15, 24 мая, а также в июне – 21-го и 30-го.

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Теги: #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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