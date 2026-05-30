Евгений Миронов: Здорово, что Пушкинский театр находится в тонусе

Активность Псковского театра драмы имени Пушкина отметил в своем видеопоздравлении к празднованию 120-летия театра художественный руководитель московского Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов.

«Дорогие друзья, я поздравляю вас с юбилеем, знаменитый Псковский академический театр драмы имени Пушкина. За эти 120 лет что только не было на этой сцене. Выступали великие, легендарные артисты, формировалась труппа, менялись художественные руководители, вы получали огромное количество наград. Очень здорово, что сегодня театр находится в таком тонусе, в такой форме. И вы теперь федеральный театр. Я вам желаю одного — не останавливаться, постоянно экспериментировать и искать. Искать новых режиссёров, новых драматургов. Я вам желаю здоровья и счастья всей-всей труппе, вашему художественному руководителю и, конечно же, вашим зрителям, которые очень любят вас. Всего доброго. С юбилеем», - сказал Евгений Миронов.

Напомним, сегодня проходит празднование 120-летия Псковского театра драмы имени Пушкина. В эту честь состоялось открытие памятника «Скоморох», в котором приняли участие директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, арт-директор театра Андрей Пронин, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации и художественный руководитель Московского Художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский.