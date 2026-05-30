Константин Хабенский принял участие в открытии памятника «Скомороху» в Пскове

Торжественное открытие памятника, посвящённого 120-летию Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина состоялось сегодня, 30 мая, у Малой сцены, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Художественный руководитель - директор театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Месхиев представил памятник публике: «Не ожидали, что наш маленький памятник заинтересует столько людей. Дело в том, что ровно на этом месте более 500 лет назад выступал скамарох и другие артисты. И вот поэтому, мы решили открыть памятник - копию того самого скамароха, который тут выступал. Ну и так как мы узнали, что уже тогда тут проводили выступления, мы решили подать документы на то, чтобы Псковский театр считался самым старым, а не Александринский».

После торжественного открытия памятника, артисты театра исполнили для всех гостей песню «Есть только миг».

Артисты пели прямо из окон второго этажа Малой сцены театра, а солисты «слились» с толпой, создавав эффект неожиданности во время исполнения партий.

Среди других гостей на открытии были замечены директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, арт-директор театра Андрей Пронин, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации и художественный руководитель Московского Художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский и другие.

Памятник создали по эскизу заслуженного художника РФ, заслуженного деятеля искусств Псковской области, главного художника Псковского театра драмы Александра Стройло, который также присутствовал на мероприятии и принимал благодарности и поздравления от гостей.

«Недалеко от театра нашли изваяние, которому примерно 500 лет и которое было идентифицировано как скоморох. То есть здесь еще 5 веков назад проходили театрализованные действа. Поэтому Решили сделать точную копию изваяния скомороха и открыть памятник к 120-летию театра. Его автор - Александр Стройло. Ему и доверили право снять с него покрывало», - отметил Дмитрий Месхиев.

