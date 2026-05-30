Владимир Машков: Псковский театр бережно хранит связь с историей, но при этом остается современным

Видеопоздравление к празднованию 120-летия Псковского театра драмы имени Пушкина передал председатель Союза театральных деятелей России, руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

«Дорогие друзья, поздравляю Псковский Академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина со 120-летием. Это большая дата и для театра, и для славного города Пскова, и для всей Российской культуры. Ваш театр — один из старейших в стране театров с огромной историей, с сильными традициями, с настоящим характером. Вы бережно храните связь с историей и при этом остаётесь современным театром, живым, открытым и нужным зрителю. Отдельно хочу поздравить весь коллектив театра: артистов, режиссёров, цех, службы театра, всех, кто каждый день выходит на большую творческую работу. И, конечно, особые слова благодарности зрителям. Потому что театр живёт только там, где его любят. Желаю вам вдохновения, полных залов, смелых премьер, новых побед с юбилеем», - отметил артист.

Напомним, сегодня проходит празднование 120-летия Псковского театра драмы имени Пушкина. В эту честь состоялось открытие памятника «Скоморох», в котором приняли участие директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, арт-директор театра Андрей Пронин, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации и художественный руководитель Московского Художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский.