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Псковский театр драмы опубликовал афишу спектаклей 119-го сезона

Афишу 119-го театрального сезона на август, сентябрь и октябрь опубликовал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Первым спектаклем нового сезона станет «Мой не мой» Дмитрия Месхиева 27 и 28 августа. Современную драму с Максимом Митяшиным, Александром Овчаренко и Ксенией Чеховой в главных ролях можно назвать самым обсуждаемым спектаклем уходящего сезона.

В сентябре и октябре театр покажет последние премьеры – комедии «Влюбленные» и «Амфитрион», музыкально-поэтический вечер «Фламенко». В афишу вошли и спектакли, пользующиеся большим зрительским интересом на протяжении нескольких лет, – «Морфий», «Лягушки», «Пигмалион», «Сережа очень тупой», «Пиковая дама», «Бовари», «Постой, паровоз!» и другие. А спектакль «Ревизор» в сентябре будет показан в 50-й раз.

Осенью «Маленький театр» возобновит показы бэби-спектаклей: в афише постановки Александры Ловянниковой – «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие» и «Невероятные приключения голубя Петра».

С 22 по 27 октября состоятся обменные гастроли Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина и Русского драматического театра Удмуртии. Ижевская труппа покажет в Пскове четыре спектакля: «Дама Пик», «Король Лир», «Только для женщин» и «Ножницы». Билеты уже в продаже.