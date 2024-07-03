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Псковский спектакль «Лягушки» покажут на сцене Александринского театра

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы вошел в программу XV международного театрального фестиваля «Александринский», сообщается на сайте Александрийского театра.

Показ состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге на основной сцене Александринского театра.

Напомним, режиссером спектакля выступил Никита Кобелев, который в июле этого года был назначен художественным руководителем Александринского театра.

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Главную роль (акушерки Вань Синь) в спектакле исполнит актриса петербургского Театра имени Ленсовета Анна Мигицко.

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Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы – первая в России постановка одного из главных произведений живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня. Инсценировку романа написал арт-директор театра Андрей Пронин. Режиссером выступил Никита Кобелев. Художник спектакля – Нана Абдрашитова. Спектакль Псковской драмы стал заметным событием в культурной жизни страны – именно «Лягушки» открыли XXXIII фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Спектакль был в восьми категориях выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2022-2023. А в конце 2023 года Псковский театр драмы провел шестидневный «Мо Янь фест», посвященный творчеству писателя.