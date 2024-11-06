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Спектакль «Евгений Онегин» показали в Великих Луках студенты университета кинематографии

В рамках фестиваля «Алексаша» в Великих Луках 20 ноября состоялся показ спектакля «Евгений Онегин», роли в котором исполнили студенты Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео: ТКД

Зрители отметили блестящую игру актёров, тонкость режиссёрских решений и душевное музыкальное сопровождение.

«Это было незабываемо! Видно, с какой любовью ребята вложились в постановку», — делились впечатлениями гости.

«Мы благодарим всех, кто был с нами в этот особенный вечер, и гордимся нашими талантливыми студентами, которые сделали классику живой и трогательной», - добавили в ТКД.