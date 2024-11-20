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Театр «Тень» провел загадочный мастер-класс в Великих Луках

Мастер-класс от актёров театра «Тень», где участники открыли для себя волшебный и загадочный мир театра теней, прошел на фестивале «Алексаша» в Великих Луках 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД Псковской области

«Все мы с детства знакомы с его основами — кто не пробовал сложить руки в зайчика или собаку? Но театр теней — это не просто картинки или силуэты. Это целый язык, полный тайн и возможностей, который мы решили изучить шаг за шагом. Начав с простейших приёмов, как с первых уроков математики, мы постепенно погружались в более сложные элементы, где грань между реальностью и иллюзией становится неуловимой», - рассказали в ТКД.

Участники узнали, что театр теней — это не только искусство, но и настоящее приключение, способное увлечь и вдохновить.

Фестиваль проходит при поддержке Росмолодёжь.