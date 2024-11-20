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Студенты РГИСИ представили спектакль «Маленькие трагедии» в Великих Луках

В Великолукском драматическом театре 21 ноября состоялся показ уникального спектакля «Маленькие трагедии», который представили студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Над этим впечатляющим проектом работали два курса: режиссерский курс под руководством Тамары Стависской и актерский курс Александра Стависского.

«Спасибо студентам РГИСИ за этот вечер, полный настоящего искусства!» - отметили в ТКД.

Напомним, 19 ноября в Великих Луках стартовал фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша», посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Талантливые молодые актеры со всей страны привезли на юг области свои лучшие постановки, а опытные мастера театрального искусства проводят полезные мастер-классы.