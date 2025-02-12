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Спектакль «Записки нервного капельдинера» в Псковском театре драмы в апреле переносится

По техническим причинам вносятся изменения в репертуар Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в апреле. Спектакль «Записки нервного капельдинера» переносится с 24 апреля на 26 апреля, с 25 апреля на 27 апреля. Приобретенные ранее билеты будут действительны, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Показы состоятся в Новом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Начало в 19:00.

«Если вам не подходит новая дата спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в театре.

Напомним, «Записки нервного капельдинера» – моноспектакль народного артиста России, актера Александринского театра Игоря Волкова по произведениям Михаила Зощенко. Спектакль с успехом идет в репертуаре Александринского театра более 10-ти лет. Псковская премьера «Записок…» состоялась осенью 2024 года, спектакль вызвал большой интерес у зрителей Пскова и неизменно проходит с аншлагами.