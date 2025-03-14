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Псковский театр драмы опубликовал афишу на июнь и июль 2025 года

Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина представил последнюю афишу сезона. Пушкинский театр закроет 119-й сезон премьерой спектакля «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса 12 и 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина

В июне театр четыре раза покажет новый спектакль «Каинова печать» (4, 17, 28 и 29 июня), премьера которого состоится 22 апреля. Пьесу Леонида Андреева в Пскове ставит режиссер из Татарстана Тимур Кулов – один из наиболее ярких представителей нового поколения театральной режиссуры России.

Тимур Кулов

Музыкальный спектакль «Перекресток», вечер русского романса и русской поэзии в постановке Дмитрия Месхиева, будет показан 1, 17, 28 и 29 июня. В афишу также вошли другие музыкальные программы театра – «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», «Фламенко», «Гимн любви», «Случайный вальс».

На большой сцене в июне состоятся показы спектаклей «Соседи» (3 июня), «Ревизор» (8 июня), «Лягушки» (12 июня), «Морфий» (15 июня). 21 июня назначен прощальный показ спектакля «Смерть Тарелкина», после он будет снят с репертуара.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, зрителей приглашают на «Пиковую даму». Из русской и мировой классики на малой сцене пройдут показы: «Ионыч» А. Чехова, «Бовари» Г. Флобера, «Метель» А. Пушкина, «Амфитрион» Ж.-Б. Мольера; из современной драматургии: «Гробница малыша Тутанхамона» О. Дюфо, «Сережа очень тупой» Д. Данилова. Еще один спектакль по пьесе Дмитрия Данилова, который идет как камерный спектакль – «Свидетельские показания».

Моноспектакль «Говорит Москва» с участием Линды Ахметзяновой вернется в репертуар после перерыва. В июне показы пройдут 10, 11, 25 и 27 числа. Он будет показан и в мае, но билетов на первые показы не осталось.

Спектакль артиста Александринского театра Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера» состоится 12 и 13 июня.

Последней премьерой 119-го театрального сезона станет спектакль Андрея Гончарова «Битва жизни» - 12 и 13 июля. Спектакль станет первым обращением Псковского театра драмы им. Пушкина к творчеству Диккенса за всю его историю.

Афиша Псковского театра драмы опубликована на официальном сайте. Напоминаем, многие спектакли репертуара доступны для покупки по «Пушкинской карте».