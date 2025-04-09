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Премьера спектакля «Вспомни» прошла в Псковском областном театре кукол

Премьера спектакля «Вспомни», посвященного 80-летию Великой Победы прошла в Псковском областном театре кукол сегодня, 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции региона.

Видео: ТКД

«Война – это испытание не только для людей, но и для всего живого. В землянке, где бушует холод и рвутся снаряды, рождается история о верности, самоотверженности и настоящем товариществе. Раненая санитарная собака Победа, находчивый и смелый кот Матвей, крошечная, но не менее храбрая, мышка Милка и старая печка "буржуйка" — эти необычные герои становятся символами тепла и надежды в безжалостном военном аду. Пока снаружи грохочут взрывы, внутри землянки разыгрывается совсем другая битва – за жизнь, за дружбу, за веру в добро», - рассказали в ТКД.

Спектакль «Вспомни» — это история о том, что подвиг не знает границ, а настоящая храбрость порой живёт в самых маленьких сердцах. Это рассказ о чуде человечности, которое вспыхивает даже в самые тёмные времена, отметили в дирекции.