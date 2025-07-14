Сцена / Спектакли

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут в Великолукской крепости

На территории Великолукской крепости с 10 по 13 сентября пройдут показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», посвящённого истории Знамени Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: ТКД

В ТКД отметили, благодаря мультимедийным технологиям оживет история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на нашу землю. Зрители станут свидетелями мужественной борьбы с фашистскими захватчиками и триумфа героического освобождения.

Центральной нитью повествования станет рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населённых пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие. 22 апреля 1945 года, бойцы вышли к столице Третьего рейха, оставались считанные километры до Рейхстага, начались самые жестокие бои. День за днем, час за часом солдаты шли вперед, преодолевая сопротивление врага. И вот, 30 апреля, после бесчисленных испытаний и потерь, Знамя Победы развивалось на вершине главного здания фашисткой Германии, пришло осознание — «Победа!».

Голос спектакля - актер театра и кино Владимир Маслаков.

Вход свободный. Время показа в 20:30

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, 6 и 7 сентября пройдут показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» на Военном стадионе города Опочка.