Псковский музей-заповедник представил уникальную икону XV века к Рождеству

Псковский музей-заповедник поздравляет с Рождеством Христовым и представляет крайне интересную икону из собрания музея, сюжет которой повествует о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сюжетами и символами, известными не только из Священного писания, но и по апокрифам, наполнена икона «Рождество Христово» середины XV века из Опочки. Налицо желание мастера и заказчиков дать полную картину этого важнейшего события, использовав не только каноничные источники, но и апокрифы. Получилось повествовательно и очень живо за счет множества деталей: каноничны луч Вифлеемской звезды; голубь как символ Святого Духа; пещера с Младенцем в яслях и Богоматерью на ложе, поклоняющиеся Младенцу вол – символ иудейского народа, и осел – символ обратившихся в христианскую веру язычников.

Апокрифы раскрывают детали – сцена омовения с повитухой Саломеей, волхвы с дарами, горы-лещадки напоминают символ Богородицы – лилию, ангелы в своих островерхих шапках похожи на герольдов. Совсем редкостью являются подписи с названиями персонажей: «Иосиф», «рабыня», «пастырь», «Саломия», причем имена волхвов написаны «на слух»: Мальфион (Мельхиор), Наспар (Каспар), Салтасар (Валтасар) – их взяли либо из переводного западного источника, либо со слов паломников. Святые в нижнем регистре могут быть соименны заказчикам иконы.

Увидеть эту икону и многие другие шедевры псковский иконописной школы можно в Поганкиных палатах, расположенных по адресу: улица Некрасова, 7.