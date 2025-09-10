Сцена / Спектакли

Три спектакля псковского театра заявят на премию «Золотая маска»

Три спектакля Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина заявят на номинации «Золотой маски». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Гость студии отметил, что на текущий момент премия «Золотая маска» стала более узкой, и количество профессиональных номинаций сократилось, что связано с изменениями в её структуре и критериях. Тем не менее театр намерен участвовать в премии вновь.

Дмитрий Месхиев выделил спектакли «Маленькие трагедии», «Каинова печать» и «Битва жизни», которые, по его мнению, заслуживают внимания и признания.

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).

Помимо этого, в 2020 году спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».