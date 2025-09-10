Сцена / Спектакли

Первые показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы прошли в Великолукской крепости

Показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» проходят на территории Великолукской крепости с 10 по 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: Краеведческий музей города Великие Луки

Спектакль погружает зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на землю. Великолучане станут свидетелями мужественной борьбы псковичей с фашистскими захватчиками и триумфа героического освобождения.

«Центральной нитью повествования стало рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населенных пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие. 22 апреля 1945 года, бойцы вышли к столице Третьего рейха, оставались считанные километры до Рейхстага, начались самые жестокие бои. День за днем, час за часом солдаты шли вперед, преодолевая сопротивление врага. И вот, 30 апреля, после бесчисленных испытаний и потерь, Знамя Победы развивалось на вершине главного здания фашисткой Германии, пришло осознание — "Победа"!» - рассказали в правительстве.

Голос спектакля — актер театра и кино Владимир Маслаков. Спектакль начинается в 20:30. Вход свободный.

Мероприятие организовано правительством Псковской области, региональным комитетом по культуре, Театрально-концертной дирекцией Псковской области и ПРОМО «Равные возможности». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.