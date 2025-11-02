Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол

Псковский областной театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Три поросёнка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Премьерные показы запланировали на субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В спектакле представят таких персонажей, как поросята, волк, ёж и заяц.

Заяц проявит вредные наклонности, будет искать развлечений, не осознавая возможные последствия своих действий для других. Поросята, строя домики, будут жить беззаботно, пока не столкнутся с угрозой.

Подробности можно узнать по телефону: 57-13-79.