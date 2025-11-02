Сцена / Спектакли

Премьера бэби-спектакля «Один день в лесу» состоится в Пскове 14 декабря

Премьера бэби-спектакля «Один день в лесу» состоится 14 декабря в 16:00 в Пскове, сообщили в Telegram-канале Псковского театра драмы.

Видео: Telegram-канал DRAMPUSH

«Да-да, дорогие родители, мы приглашаем вас и ваших малышей от 0 до 3 лет на премьеру спектакля в постановке режиссера Арины Юдинцевой (Санкт-Петербург) и художницы Анны Белопуховой (Санкт-Петербург) в наш "Маленький театр". Зрители проживут один день в лесу и станут свидетелями встречи с его обитателями. Вместе с артистами будем кормить синицу, помогать белкам строить гнездо, запускать кораблики по ручью. Интерактивный формат позволит детям и родителям стать соавторами действия, а специальные наборы с природными материалами — активно взаимодействовать с персонажами», - анонсировали постановку в театре.

В спектакле заняты актеры Александра Кашина, Денис Кугай, Максим Плеханов и музыканты Ксения Егорова, Никита Дмитриев. Следующие показы состоятся весной 2026 года.

Напомним, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина продолжается Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест». 12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, показывают в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри.

«Кроха-фест» охватит творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. Четыре спектакля представят Москву, один — Санкт-Петербург, один — Республику Татарстан, один — Республику Калмыкия, один — Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному — Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

«Кроха-фест» открылся 9 декабря, закрытие состоится уже завтра. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.